Фотоконкурс «ОБЪЕКТИВно о Москве» проходит в столице

В столице с 1 марта по 31 августа проходит фотоконкурс «ОБЪЕКТИВно о Москве». Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

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Такой конкурс — отличная творческая возможность для всех, кто может через объектив фотокамеры раскрыть и передать дух столицы. Главный мотив в этом году — «У каждого города есть свой цвет». В ходе конкурса участники смогут поискать в столице яркие краски. Каждая номинация представит Москву в определенном цвете.

К участию в конкурсе приглашают как профессионалов, так и любителей. Их работы должны отражать жизнь города — архитектуру, исторические места, природу мегаполиса — в соответствии с цветом в рамках конкурса. Принимаются работы, сделанные на любых устройствах.

Курирование мероприятия осуществляет Департамент градостроительной политики города Москвы совместно с ГБУ «Мосстройинформ».