Москвичей пригласили на Международный день йоги
18 июня в Музее-заповеднике «Царицыно» пройдет девятый Международный день йоги. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.
Целью акции является популяризация йоги и здорового образа жизни. Принять участие смогут все желающие вне зависимости от возраста.
Организатором мероприятия выступает посольство Индии в России. Праздник пройдет на безвозмездной основе.
Помимо этого, в период с 7 по 11 июня в Москве пройдут мероприятия, приуроченные к проведению суперфинала Кубка России по футболу и празднованию столетнего юбилея столичного спорта. В городе запланированы тур Кубка России и автограф-сессия с участием звезд отечественного футбола.
3 июня стартовал летний сезон проекта «Спортивные выходные». «Вечерняя Москва» побывала на тренировке, которая прошла на Южном речном вокзале в районе Нагатинской Затон. Потренироваться на свежем воздухе можно будет в популярных и необычных местах столицы. В этом году для любителей спорта подготовили 26 площадок.