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Павильон Московского транспорта открылся после масштабной реконструкции

После проведения масштабной реконструкции павильон Московского транспорта вновь открыт для посетителей. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Павильон Московского транспорта открылся после масштабной реконструкции
© Анна Быкова / Вечерняя Москва

Экспозиция включает в себя восемь интерактивных секций. В каждой из них гости смогут принять участие в развлечениях, а также сыграть в обучающие игры. Ожидается, что павильон ежегодно будут посещать до 100 тысяч человек.

— Сегодня после реконструкции открыли павильон Московского транспорта. Теперь это новое интерактивное пространство в самом центре столицы, которое не имеет аналогов в мире. Дети узнают много нового о городском транспорте и смогут определиться с будущей профессией. Будет интересно и родителям, — рассказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, слова которого приводит Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В конце мая музей транспорта Москвы запустил детский квест, который посвящен выставке «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра». Гости экспозиции смогут узнать, какое влияние каждый житель столицы оказывает на транспортную среду и город. Выставка охватывает период со второй половины прошлого века до недалекого будущего.

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