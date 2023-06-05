Павильон Московского транспорта открылся после масштабной реконструкции

После проведения масштабной реконструкции павильон Московского транспорта вновь открыт для посетителей. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Экспозиция включает в себя восемь интерактивных секций. В каждой из них гости смогут принять участие в развлечениях, а также сыграть в обучающие игры. Ожидается, что павильон ежегодно будут посещать до 100 тысяч человек.

— Сегодня после реконструкции открыли павильон Московского транспорта. Теперь это новое интерактивное пространство в самом центре столицы, которое не имеет аналогов в мире. Дети узнают много нового о городском транспорте и смогут определиться с будущей профессией. Будет интересно и родителям, — рассказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, слова которого приводит Telegram-канал «Дептранс Москвы».