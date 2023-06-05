Летние темы для обращений москвичей появились на портале «Наш город»

Шесть летних тем опубликовали на портале «Наш город». В них москвичи смогут сообщить о городских проблемах и неудобствах. Об этом стало известно в понедельник, 5 июня.

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На портале будут принимать заявки, в которых пользователи смогут сообщить о нарушениях в обустройстве и размещении летних кафе. Кроме того, можно будет заявить о ненадлежащем содержании газонов, цветников и деревьев в парках и дворах. Москвичи также смогут обратиться с просьбой уборки пней и ликвидации борщевика Сосновского. Благодаря таким сезонным темам, жители столицы смогут контролировать работу городских служб, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 мая в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы сообщили, что самыми популярными темами на портале «Наш город» в летний период являются «Санитарное содержание территорий» и «Уход за зелеными насаждениями».