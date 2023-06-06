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Вход в Музей Победы будет бесплатным в День России

Вход в Музей Победы и его филиал Музей главных оружейных реликвий армии (Г.О.Р.А.) будет бесплатным в День России, который отмечается 12 июня. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

Вход в Музей Победы будет бесплатным в День России
© Агентство "Москва"/Сергей Киселев

"Музей Победы и его филиал "Г.О.Р.А." на Поклонной горе изменят график работы в День России. 12 июня музей будет открыт для посетителей с 10:00 до 22:00. Вход в главное здание музея и филиал "Г.О.Р.А." будет свободным", – говорится в сообщении.

С помощью бесплатных билетов гости учреждения смогут посмотреть Зал исторической правды, Зал Памяти и Скорби, мультимедийный зал "Лица Победы", выставки "Фронтовой театр Евгения Кобытева", "Утраченное детство" и другие.

В музее добавили, что для посещения выставок "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!" следует купить проходные на экскурсию. Кроме того, экспозиция "Подвиг Армии" не будет доступна для просмотра.

В честь Дня России музей подготовил специальные мероприятия. Посетители смогут присоединиться к бесплатным экскурсиям по одному из знаковых исторических мест Москвы. Учреждение также организует масштабную концертную программу в рамках фестиваля Союзного государства "Творчество юных".

Ранее сообщалось, что стоимость проезда на Московской канатной дороге будет дешевле на 20% при оплате через Систему быстрых платежей (СБП). Скидка будет действовать на протяжении всего лета.

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