Москомархитектура согласовала строительство семи спортивных объектов

— Больше всего — три из семи — планируется соорудить на территории ТиНАО. Помимо них, мы ждем появления по одному спортивному объекту на западе, юго-западе, юге и востоке. Они позволят разнообразить городскую инфраструктуру в отдельных районах и создать места для занятий спортом рядом с домом, — рассказала Княжевская.