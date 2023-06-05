Москомархитектура согласовала строительство семи спортивных объектов
С начала 2023 года Москомархитектура согласовала семь планов земельных участков под строительство спортивных объектов. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская.
— Больше всего — три из семи — планируется соорудить на территории ТиНАО. Помимо них, мы ждем появления по одному спортивному объекту на западе, юго-западе, юге и востоке. Они позволят разнообразить городскую инфраструктуру в отдельных районах и создать места для занятий спортом рядом с домом, — рассказала Княжевская.
Большинство объектов являются физкультурно-оздоровительными комплексами. Также планируется строительство стрелково-охотничьего клуба и культурно-спортивного объекта.
Общая площадь построек превысит 40 тысяч квадратных метров. Строительство будет вестись за счет средств инвесторов.
Кроме того, строительство ФОКа с бассейном в районе Перово переходит в завершающую стадию. В данный момент на объекте ведутся фасадные работы, благоустройство территории и внутренняя отделка помещений.