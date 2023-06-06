Около 250 экспонатов представят в Музее транспорта Москвы в гараже Мельникова

«Наш главный экспонат - это само здание, помимо 250 экспонатов, которые там будут. Решение о создании музея в гараже Константина Мельникова было принято мэром Москвы. Мы расскажем об истории становления и развития транспортной системы Москвы через призму самой коллекции. Начиная с 2016-2017 годов гараж передан нам, мы приступили к работе над проектом и концепцией. Сейчас по планам в конце 2024 года в этом месте должен появиться Музей транспорта Москвы», - сказала Бондаренко.