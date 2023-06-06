Около 250 экспонатов представят в Музее транспорта Москвы в гараже Мельникова
Приспособление гаража Мельникова для создания музейного пространства завершится в конце 2024 года, планируется размещение 250 экспонатов. Об этом журналистам сообщила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.
«Наш главный экспонат - это само здание, помимо 250 экспонатов, которые там будут. Решение о создании музея в гараже Константина Мельникова было принято мэром Москвы. Мы расскажем об истории становления и развития транспортной системы Москвы через призму самой коллекции. Начиная с 2016-2017 годов гараж передан нам, мы приступили к работе над проектом и концепцией. Сейчас по планам в конце 2024 года в этом месте должен появиться Музей транспорта Москвы», - сказала Бондаренко.
Она также отметила, что бюджет проекта реставрации, реконструкции, строительства и приспособления музея уже определен.
«Это 3 млрд 670 млн руб., которые мы «защитили». С этим финансированием мы и занимаемся работами по реставрации», - отметила она.
В свою очередь сооснователь и руководитель архитектурного бюро «Меганом» Юрий Григорян отметил, что территория музея будет полностью открыта.
«Мы посмотрели в масштабе района, там достаточно много кадастров, чтобы его развивать и делать публичные пространства. А монументом является улица полукруглой формы, где есть расширение тротуара. Можно идти по тротуару быстро, а можно будет зайти в пространство и погулять там, к примеру, с коляской. Там будут кафе. Такой венецианско-итальянский сюжет», - сообщил Григорян.