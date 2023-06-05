Москвичей пригласили на театральный выходной в парк «Зарядье»

В парке «Зарядье» подготовили ряд мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Александра Островского и 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы в понедельник, 5 июня.

Так, 10 и 11 июня в 14:00 возле центра «Заповедное посольства» все желающие смогут присоединиться к проекту «Проверь себя!» и пройти творческий экзамен в театральный вуз. В 12:00 актеры «Мастерской Дмитрия Брусникина» проведут тренинги «Играем в Островского!» для детей и взрослых.

Помимо этого, 11 июня в 16:00 Театр на Таганке покажет программу «От Островского до Высоцкого». Актеры исполнят стихи, песни, монологи, прочитают письма барда и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в парке «Зарядье» состоится образовательный киномарафон «Они сражались за Родину», приуроченный ко Дню России. Показы запланированы на 12, 16, 17 и 18 июня после заката в ламповом пространстве под стеклянной корой.