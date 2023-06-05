Названа дата возвращения тепла в Москву

Дату возвращения тепла в Москву в своем Telegram-канале назвал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он сообщил, что теплая погода вернется в столицу во вторник, 6 июня.

В понедельник, 5 июня, по его прогнозам, температура воздуха в городе составит 16-18 градусов тепла, по области — 14-19. Ожидаются небольшие дожди. Такие показатели ниже климатической нормы, подчеркнул Леус. Но уже во вторник в столице потеплеет до плюс 20 градусов, день пройдет без осадков.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью RT заявил, что в среду, 7 июня, воздух в столице прогреется уже максимум до 25 градусов. Этот день станет самым теплым на неделе. Однако, по словам синоптика, к следующим выходным, 10-11 июня, температура воздуха в Москве вновь опустится до 16-19 градусов.