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Названа дата возвращения тепла в Москву

Дату возвращения тепла в Москву в своем Telegram-канале назвал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он сообщил, что теплая погода вернется в столицу во вторник, 6 июня.

Названа дата возвращения тепла в Москву
© Мослента

В понедельник, 5 июня, по его прогнозам, температура воздуха в городе составит 16-18 градусов тепла, по области — 14-19. Ожидаются небольшие дожди. Такие показатели ниже климатической нормы, подчеркнул Леус. Но уже во вторник в столице потеплеет до плюс 20 градусов, день пройдет без осадков.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью RT заявил, что в среду, 7 июня, воздух в столице прогреется уже максимум до 25 градусов. Этот день станет самым теплым на неделе. Однако, по словам синоптика, к следующим выходным, 10-11 июня, температура воздуха в Москве вновь опустится до 16-19 градусов.

Ранее руководитель центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что до конца этой недели Москва попала в «холодный мешок».

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