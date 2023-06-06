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В столичном Свиблово начались работы по благоустройству территории

Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле транспортно-пересадочного узла «Свиблово», расположенного на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал официальный сайт столичного мэра.

В столичном Свиблово начались работы по благоустройству территории
© Вести Подмосковья

«Главная задача — сделать удобные подходы и подъезды к станции метро «Свиблово» и остановкам наземного общественного транспорта, которые входят в одноименный ТПУ. Работы пройдут на участках улиц Кольской, Радужной, Амундсена, Снежной, в Новом Беринговом проезде и частично в проездах Игарском и Русанова», - сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сейчас в секторе проведения работ создан целый строительный городок, огороженный сигнальными лампами и информационными щитами, в которых сооружены безопасные проходы для пешеходов. Работы по благоустройству подразумевают приведение в порядок обширной территории возле ТПУ «Свиблово» - их завершение намечено на сентябрь.

На подъездах к жилым кварталам поменяют асфальт, установят новое энергоэффективное освещение, на пешеходных маршрутах появятся лавочки, информационные сооружения и различные зеленые насаждения. К радости москвичей на реконструируемом участке появятся 225 новых парковочных мест, здесь также установят павильоны с зарядными слотами, а пешеходные переходы оснастят системами контрастного освещения.

Будет реконструирован и сквер между улицами Амундсена, Радужной и Новым Беринговым проездом. В нем соорудят удобную пешеходную зону с автономным освещением и местами для отдыха посетителей.

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