Парковочные места в Царицыне выставили на торги
Владельцы автомобилей смогут приобрести на городских торгах парковочные места в районе Царицыно. Они находятся на многоуровневой стоянке. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, на аукцион выставили 125 мест. Принять участие в торгах смогут все желающие. Им необходимо подать заявки в период с 15 по 23 июня.
Парковка находится по адресу улица Бехтерева, дом № 14. С него можно выехать на Варшавское и Каширское шоссе.
— Паркинг располагается в непосредственной близости от жилых кварталов, рядом есть автосервис, шиномонтаж, автозаправочная станция. Площадь парковочных мест — от 8,4 до 22,1 квадратного метра. Их стоимость определится по итогам онлайн-аукционов, которые пройдут с 19 по 27 июня, — приводит слова Ивана Щербакова официальный сайт мэра Москвы.
Еще 100 машино-мест на наземной стоянке в районе Люблино выставили на торги. Объекты площадью от 11,6 до 16,3 квадратного метра располагаются в многоуровневом наземном паркинге. Торги пройдут 7 и 14 июня.