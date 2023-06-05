Москвичей пригласили на театральный выходной в парк "Зарядье"

Столичный парк "Зарядье" совместно с московскими театрами отметит 200-летие со дня рождения Александра Островского и 85-летие со дня рождения Владимира Высоцкого. 10 и 11 июня посетители входных групп у павильона "Медиацентр", научно-познавательного центра "Заповедное посольство" и сцены большого амфитеатра смогут показать свои творческие способности и увидеть коллаж из спектаклей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "Каждый театральный выходной будет начинаться в самом центре парка "Зарядье" – у "Заповедного посольства". В 12:00 актеры "Мастерской Дмитрия Брусникина" проведут тренинги "Играем в Островского!" для детей и взрослых. Участников ждут разнообразные игры на внимание, воображение и раскрепощение", – говорится в сообщении. 10 и 11 июня в 14:00 около "Заповедного посольства" москвичи смогут поучаствовать в проекте "Проверь себя" и пройти творческий экзамен в театральный вуз. Ведущие педагоги театральных школ и звезды театра предоставят участниками рекомендации. Также 10 июня состоится театральный коллаж по пьесам Александра Островского "На бойком месте", "Грех да беда на кого не живет", "Красавец мужчина" и "Правда – хорошо, а счастье лучше". Кроме того, в этот день пройдет сторителлинг по Островскому, который состоится в рамках проекта "Ландшафтный театр" Московского художественного театра имени А. П. Чехова. "Фрагменты спектаклей будут чередоваться с выступлениями ансамбля "Комонь". Это один из самых востребованных коллективов, исполняющих традиционные песни в их оригинальном звучании. Музыканты ансамбля – лауреаты международных конкурсов, выпускники Музыкального училища имени Гнесиных", – добавляется в сообщении. 11 июня Театр на Таганке продемонстрирует программу "От Островского до Высоцкого" в большом амфитеатре. Гости смогут увидеть современную интерпретацию пьесы Островского "Снегурочка". В этот же день пройдет концерт "Наш Высоцкий". Ранее Сергей Собянин сообщил, что в акции "Дни исторического и культурного наследия" приняли участие более 10 тысяч человек. Организаторы подготовили для москвичей более 520 экскурсий, мастер-классов и квестов. Для детей разработали специальную программу "Азбука наследия", рассказывающую об архитектурных стилях, уточнил мэр.