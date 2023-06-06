В московские парки возвращается йога

Занятия йогой в столичных парках будут проходить с июня по август. Их проводят бесплатно. Присоединиться к ним могут все желающие. Тренировки на свежем воздухе помогут укрепить здоровье и улучшить настроение.

© М. Денисова. Mos.ru

В Москве начался новый сезон проекта «Йога в парках». Горожане могут присоединиться к занятиям в любом столичном парке, который находится в ведении Департамента культуры Москвы. Программа сформирована таким образом, чтобы участники смогли попробовать разные практики и выбрать наиболее подходящее для себя направление.

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Большинство тренировок в хорошую погоду будет проходить на открытом воздухе. На занятия необходимо принести коврик, а также надеть комфортную одежду и захватить воду. За информацией и расписанием можно следить на странице проекта.

Научиться медитировать и справляться со стрессом

Столичные парки приглашают на занятия йогической практикой Heartfulness. Это простая и мягкая техника медитации, основанная на древней системе раджа-йоги (так называемой йоги ума). Практика Heartfulness зарекомендовала себя как эффективное средство борьбы со стрессом. Занятия помогут расслабиться, обрести спокойствие, повысить работоспособность. Они проходят сидя, без физической нагрузки.

В Гончаровском парке занятия проводятся каждую пятницу с 11:00 до 12:00. Необходима регистрация.

Сад имени Баумана проводит медитативные тренировки по понедельникам и средам с 19:00 до 20:00. Нужна предварительная запись.

Воронцовский парк приглашает на йогу Heartfulness по понедельникам в 19:30. Запись производится по телефону: +7 (495) 936-00-92. Заявки принимают с 09:00 до 18:00 по будням.

В Бабушкинском парке часовые медитации проходят по понедельникам и средам с 20:00 до 21:00. Вход свободный.

В ландшафтном парке «Митино» ждут на занятия два раза в неделю: по понедельникам в 19:00 и по субботам в 17:00. Предварительная запись не нужна.

В парке «Фили» медитации Heartfulness проходят по понедельникам и пятницам с 08:00 до 09:00. Вход свободный.

А в парке «Северное Тушино» тренировки можно посещать по средам с 10:00 до 11:30. Чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться.

Заняться хатха-йогой и развить гибкость

Хатха-йога — это тренировки, построенные на комбинации дыхательных, динамичных и расслабляющих упражнений. Большая роль в хатха-йоге отводится укреплению не только тела, но и духа. Это не просто фитнес, а более глубокая база подготовки человека на пути к саморазвитию. Тренировки развивают гибкость, пластичность, умение правильно дышать, помогают избавиться от стресса и укрепить здоровье.

В музее-заповеднике «Царицыно» занятия проводят по субботам с 12:30 до 13:30. Здесь ждут как взрослых, так и детей с любым уровнем подготовки. Подробная информация опубликована на сайте музея-заповедника.

Воронцовский парк приглашает практиковать хатха-йогу по вторникам и четвергам с 19:00 до 20:00 в китайском саду, а по пятницам — с 09:00 до 10: 15 на поляне около сцены. Записаться на занятия можно с 09:00 до 18:00 в будние дни по телефону: +7 (495) 936-00-92.

В парке «Ангарские пруды» участников занятий ждут по четвергам с 20:30 до 21:30. Вход свободный.

Сад имени Баумана проводит тренировки по хатха-йоге по четвергам с 18:30 до 20:00 и по воскресеньям с 10:00 до 11:30. Необходимо зарегистрироваться.

В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» занятия хатха-йогой проходят по понедельникам с 19:30 до 20:30 и по субботам с 16:00 до 17:00. Вход свободный.

Освоить йогу Айенгара и укрепить тело

Йога Айенгара — это разновидность хатха-йоги, отличающаяся выполнением статичных поз с опорами. В этом стиле используются различные приспособления: валики, ремни, подушки и другие предметы, которые подкладываются под спину, бедра, голову, ноги. С помощью предметов ученики могут лучше выполнить асаны (позы тела). Это популярная практика, которая почти не имеет противопоказаний. Она помогает укрепить тело и сохранить ясный ум. Йога Айенгара способна улучшить самочувствие при проблемах с опорно-двигательным аппаратом, улучшить работу мышц и осанку.

Парк «Дубки» проведет занятия йогой Айенгара 15 и 29 июня, 6 и 20 июля 3, 17 и 31 августа. Начало каждого из них в 07:30. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться.

В Гончаровском парке ждут на часовые тренировки 22 июня, 13 и 27 июля, 10 и 24 августа в 19:30. Оставить заявку можно на сайте.

В парке «Северное Тушино» летние занятия будут проходить по субботам с 11:30 до 12:30. Вход свободный.

Познакомиться с кундалини-йогой и обрести гармонию

Кундалини-йога — это один из видов йоги, сочетающий в себе дыхательные упражнения, пение и повторяющиеся асаны. Эффект достигается благодаря многочисленным повторениям. Слово «кундалини» происходит от санскритского «кундал», то есть «круговой». С помощью этого вида йоги можно избавиться от лишних переживаний. Также регулярные занятия помогут укрепить дыхательную систему, улучшить эмоциональное состояние, развить гибкость позвоночника и повысить иммунитет.

Воронцовский парк приглашает погрузиться в практику кундалини по средам с 08:30 до 10:00. Вход свободный.

В парке «Красная Пресня» занятия будут проходить каждый четверг в 19:00. Вход свободный.

В Бабушкинском парке ждут на кундалини-йогу по субботам с 10:00 до 11:00. Вход свободный.

В парке «Ходынское поле» тренироваться можно по средам с 14:00 до 16:00. Заявить об участии нужно по телефону: +7 (963) 654-07-73.

Йога для юных москвичей

В столичных парках летом также проводят занятия йогой для детей. В программу вошли упражнения, улучшающие общую физическую подготовку, и растяжка. С ребятами работают опытные тренеры, знакомые с особенностями детского развития. Занятия проводят в игровой форме.

В саду «Эрмитаж» тренировки для детей проходят по понедельникам и средам с 10:00 до 11:00. Информацию о том, как зарегистрироваться для участия в занятиях, можно узнать на сайте.

В парке искусств «Музеон» тренировки для детей проводят по субботам с 08:00 до 09:00. Вход свободный.

В парке «Кузьминки» йога для детей проходит по понедельникам с 15:00 до 16:00 и по средам с 11:00 до 12:00. Узнать о том, как зарегистрироваться, можно по телефону: +7 (499) 175-33-69.

Сад имени Баумана приглашает принять участие в детских тренировках по вторникам в 16:30. Заявку на регистрацию нужно оставить здесь.

Познакомиться с новыми практиками

В некоторых парках организованы занятия йогой общей направленности. Тренеры предлагают участникам позаниматься разными видами йогических практик. Те, кто желает познакомиться и освоить новое направление йоги, могут прийти в следующие парки:

— парк искусств «Музеон»;

— сад «Эрмитаж»;

— парк «Северное Тушино;

— парк «Кузьминки»;

— усадьба Люблино;

— парк имени Ю.М. Лужкова;

— Воронцовский парк;

— Лианозовский парк;

— парк «Ангарские пруды»;

— зона отдыха «Красногвардейские пруды»;

— парк «Сокольники»;

— Бабушкинский парк;

— ландшафтный парк «Митино»;

— детский парк имени Н.Н. Прямикова;

— Измайловский парк;

— парк «Фили.