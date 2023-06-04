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Синоптик предупредил о попавшей в «холодный мешок» Москве

До конца следующей недели Москва попала в «холодный мешок». Об этом предупредил руководитель центра «Метео» Александр Шувалов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Синоптик предупредил о попавшей в «холодный мешок» Москве
© Мослента

«Всплеск тепла ожидается только в среду, когда будет 20 и 22 градуса выше нуля. В остальном от 17 до 19 градусов тепла в дневные часы», — рассказал синоптик.

Большую часть недели в городе ожидается дождливая погода. Температура будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы, отметил Шувалов.

Ранее синоптик Леус сообщил москвичам о холодной, но солнечной погоде. Он также предупредил, что атмосферное давление в городе будет выше нормы.

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