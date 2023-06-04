Синоптик предупредил о попавшей в «холодный мешок» Москве
До конца следующей недели Москва попала в «холодный мешок». Об этом предупредил руководитель центра «Метео» Александр Шувалов в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«Всплеск тепла ожидается только в среду, когда будет 20 и 22 градуса выше нуля. В остальном от 17 до 19 градусов тепла в дневные часы», — рассказал синоптик.
Большую часть недели в городе ожидается дождливая погода. Температура будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы, отметил Шувалов.
Ранее синоптик Леус сообщил москвичам о холодной, но солнечной погоде. Он также предупредил, что атмосферное давление в городе будет выше нормы.