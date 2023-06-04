Летний сезон свадеб открыли на станции метро «Маяковская»

В первые выходные лета на станции «Маяковская» столичного метрополитена поженились три пары. Торжественные церемонии прошли в ночь с 3 на 4 июня. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Церемонии бракосочетания прошли в рамках проекта «Новые адреса счастья». С момента его старта на «Маяковской» поженились 34 пары. Подать заявление о регистрации брака на этой станции метро можно лично во Дворце бракосочетания № 1.

— В рамках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья» мы провели первые в летнем сезоне торжественные церемонии на станции метро «Маяковская». В ночь с 3 на 4 июня там были созданы три новые семьи. В этом году на станции «Маяковская» планируют заключить брак еще 11 пар, — рассказала Анастасия Ракова.

Церемонии бракосочетания на этой станции метро проводят с 2:00 до 3:00. В это время на ней находятся только сотрудники столичных дворцов бракосочетания, молодожены и их гости. В центре станции устанавливают украшенную арку, а торжество сопровождают на путях два состава: «Номерной» и «Москва-2020», передает официальный сайт мэра Москвы.