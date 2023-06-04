Москвичей предупредили о холодной погоде

«В Москве преимущественно солнечно, но по-прежнему холодно. Сегодня регион окажется под влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона. В небе будут проплывать разрозненные облака, которые не смогут стать причиной дождей, а солнечные лучи начнут прогревать пришедший накануне к берегам Москвы-реки холодный воздух, но температура пока останется существенно ниже климатической нормы», — заявил синоптик.