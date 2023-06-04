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Москвичей предупредили о холодной погоде

О погоде в Москве в воскресенье, 4 июня, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он предупредил горожан и гостей столицы о солнце при условии холода.

Москвичей предупредили о холодной погоде
© Мослента

«В Москве преимущественно солнечно, но по-прежнему холодно. Сегодня регион окажется под влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона. В небе будут проплывать разрозненные облака, которые не смогут стать причиной дождей, а солнечные лучи начнут прогревать пришедший накануне к берегам Москвы-реки холодный воздух, но температура пока останется существенно ниже климатической нормы», — заявил синоптик.

Дневная температура воздуха в городе, по его словам, составит 14-16 градусов выше нуля. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Ранее Леус предупредил о ночном похолодании и слабых заморозках в Москве.

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