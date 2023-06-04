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Сезон пения лягушек начался на природных территориях Москвы

Сезон пения лягушек начался на природных территориях Москвы, кваканье самцов некоторых лягушек может достигать 100 дБ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Сезон пения лягушек начался на природных территориях Москвы
© Агентство «Москва»

«В водоемах на природных территориях столицы начался сезон пения лягушек. Специалисты Мосприроды приглашают послушать их голоса. Громче всего и с большим количеством «певцов» лягушачьи хоры выступают по утрам и в сумерках», - говорится в сообщении.

Отмечается, что самое громкое пение лягушек можно услышать в природно-исторических парках «Москворецкий» (на Москве-реке и в Строгинском затоне), «Покровское-Стрешнево» (на прудах и на реке Химке), «Кузьминки-Люблино» (на прудах, в том числе на Щучьем и Верхнем Кузьминском), «Сокольники» (на Путяевских прудах), в Захарьинской пойме ландшафтного заказника «Долина реки Сходни в Куркине». Завершается пение обычно в конце июня. На природных территориях Москвы обитает 11 видов земноводных, в том числе пять видов лягушек: травяная и остромордая (обе занесены в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости), а также озерная, прудовая и гибридная зеленая, занесенные в так называемый надзорный список Красной книги Москвы.

Указывается, что у земноводных идет брачный период. Кваканье самцов некоторых лягушек может достигать 100 дБ. Эксперты Мосприроды отмечают, что голоса лягушек довольно разнообразны и слушать их даже полезно. Естественные звуки природы, такие как птичье пение, стрекотание кузнечиков, шелест листвы и кваканье лягушек, благотворно влияют на нервную систему. Они улучшают настроение, уменьшают раздражительность и способствуют снятию стресса.

Специалисты Мосприроды напоминают, что земноводные достаточно беззащитны, поэтому не стоит их тревожить громкими звуками или пытаться взять в руки - это может им навредить.

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