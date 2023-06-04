Сезон пения лягушек начался на природных территориях Москвы, кваканье самцов некоторых лягушек может достигать 100 дБ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«В водоемах на природных территориях столицы начался сезон пения лягушек. Специалисты Мосприроды приглашают послушать их голоса. Громче всего и с большим количеством «певцов» лягушачьи хоры выступают по утрам и в сумерках», - говорится в сообщении.

Отмечается, что самое громкое пение лягушек можно услышать в природно-исторических парках «Москворецкий» (на Москве-реке и в Строгинском затоне), «Покровское-Стрешнево» (на прудах и на реке Химке), «Кузьминки-Люблино» (на прудах, в том числе на Щучьем и Верхнем Кузьминском), «Сокольники» (на Путяевских прудах), в Захарьинской пойме ландшафтного заказника «Долина реки Сходни в Куркине». Завершается пение обычно в конце июня. На природных территориях Москвы обитает 11 видов земноводных, в том числе пять видов лягушек: травяная и остромордая (обе занесены в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости), а также озерная, прудовая и гибридная зеленая, занесенные в так называемый надзорный список Красной книги Москвы.

Указывается, что у земноводных идет брачный период. Кваканье самцов некоторых лягушек может достигать 100 дБ. Эксперты Мосприроды отмечают, что голоса лягушек довольно разнообразны и слушать их даже полезно. Естественные звуки природы, такие как птичье пение, стрекотание кузнечиков, шелест листвы и кваканье лягушек, благотворно влияют на нервную систему. Они улучшают настроение, уменьшают раздражительность и способствуют снятию стресса.