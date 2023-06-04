Орангутаны в Московском зоопарке вышли в уличный вольер

Борнейских и суматранских орангутанов в Московском зоопарке перевели в летний вольер в связи с установлением теплой погоды. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе зоосада.

«Борнейские и суматранские орангутаны Московского зоопарка вышли в летние вольеры с установлением стабильной температуры от 22 градусов без осадков и сильного ветра, ночная температура не ниже 12 градусов» - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в случае похолодания орангутанов перемещают обратно в теплый вольер.

«Если один из параметров не соответствует, то орангутанов приглашают обратно или изначально оставляют в теплых помещениях. Это очень теплолюбивые животные, для которых важно тщательное соблюдение погодных параметров - которые тщательно поддерживаются во внутренних вольерах», - рассказали специалисты.

В зоосаде добавили, что малыши орангутанов в уличном вольере бегают по деревянным конструкциям, лазают по канатам, а также собирают пищу.