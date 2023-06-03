Названа самая широкая станция метро в Москве

Эту станцию Арбатско-Покровской линии построили с тремя путями. Изначально в пешей доступности от «Партизанской» запланировали возведение гигантского стадиона имени Сталина вместимостью до 120 тысяч человек, поэтому для пассажиров предусмотрели дополнительную платформу. Однако «сталинский Колизей» так и не был построен, уточнили в «Истории Москвы».