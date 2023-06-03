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Названа самая широкая станция метро в Москве

Самую широкую станцию столичного метро назвали в Telegram-канале «История Москвы». Ей оказалась «Партизанская».

Названа самая широкая станция метро в Москве
© ТАСС

Эту станцию Арбатско-Покровской линии построили с тремя путями. Изначально в пешей доступности от «Партизанской» запланировали возведение гигантского стадиона имени Сталина вместимостью до 120 тысяч человек, поэтому для пассажиров предусмотрели дополнительную платформу. Однако «сталинский Колизей» так и не был построен, уточнили в «Истории Москвы».

Ранее был назван способ прокладки тоннелей первых линий московского метро. Их рыли открытым способом с помощью самых простых инструментов — кирок и лопат.

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