Названа самая широкая станция метро в Москве
Самую широкую станцию столичного метро назвали в Telegram-канале «История Москвы». Ей оказалась «Партизанская».
Эту станцию Арбатско-Покровской линии построили с тремя путями. Изначально в пешей доступности от «Партизанской» запланировали возведение гигантского стадиона имени Сталина вместимостью до 120 тысяч человек, поэтому для пассажиров предусмотрели дополнительную платформу. Однако «сталинский Колизей» так и не был построен, уточнили в «Истории Москвы».
Ранее был назван способ прокладки тоннелей первых линий московского метро. Их рыли открытым способом с помощью самых простых инструментов — кирок и лопат.