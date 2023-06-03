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МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с ночными заморозками в Москве

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за опасного явления - заморозков 4 и 5 июня. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с ночными заморозками
© РИА Новости

«В ночные и утренние часы ожидаются заморозки -2..0 С», - сказано в сообщении.

Спасатели предупреждают о гололёде на дорогах: водителям надо снижать скорость и максимально увеличивать дистанцию. Недопустимы резкие маневры и перестроения.

Ранее синоптики предупредили, что в Россию вторглись воздушные массы из приполярных регионов. В начале лета температура в европейской части страны будет ниже нормы на 5 градусов.

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