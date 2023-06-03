В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с ночными заморозками

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за опасного явления - заморозков 4 и 5 июня. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

«В ночные и утренние часы ожидаются заморозки -2..0 С», - сказано в сообщении.

Спасатели предупреждают о гололёде на дорогах: водителям надо снижать скорость и максимально увеличивать дистанцию. Недопустимы резкие маневры и перестроения.