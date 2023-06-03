В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с ночными заморозками

МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с ночными заморозками в Москве
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за опасного явления - заморозков 4 и 5 июня. Об этом сообщает столичное управление МЧС.
«В ночные и утренние часы ожидаются заморозки -2..0 С», - сказано в сообщении.
Спасатели предупреждают о гололёде на дорогах: водителям надо снижать скорость и максимально увеличивать дистанцию. Недопустимы резкие маневры и перестроения.
Ранее синоптики предупредили, что в Россию вторглись воздушные массы из приполярных регионов. В начале лета температура в европейской части страны будет ниже нормы на 5 градусов.