На Russpass появились три новых автомобильных маршрута по Москве

Речь идёт о трёх тематических маршрутах. Они позволяют за один день объехать удалённые друг от друга достопримечательности.

Пользователям доступна карта каждого маршрута.

Также в сервисе Russpass можно узнать об остановках путей, забронировать рекомендуемые заведения, сообщается на сайте мэра столицы.

Первый маршрут – это «Москва – город кино». Он начинается на ВДНХ.