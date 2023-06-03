На Russpass появились три новых автомобильных маршрута по Москве
Речь идёт о трёх тематических маршрутах. Они позволяют за один день объехать удалённые друг от друга достопримечательности.
Пользователям доступна карта каждого маршрута.
Также в сервисе Russpass можно узнать об остановках путей, забронировать рекомендуемые заведения, сообщается на сайте мэра столицы.
Первый маршрут – это «Москва – город кино». Он начинается на ВДНХ.
Автолюбители в течение нескольких часов могут побывать на «Мосфильме» и в кинотеатре «Художественный», который является старейшим в Москве.