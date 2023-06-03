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Сергей Собянин рассказал об использовании цифровых технологий в коммунальном хозяйстве Москвы

Москва применяет цифровые технологии умного мегаполиса во многих сферах. Об этом в субботу, 3 июня, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Собянин рассказал об использовании цифровых технологий в коммунальном хозяйстве Москвы
© Вечерняя Москва

— Развитая инфраструктура связи в столице позволяет оперативно получать информацию с разных устройств, анализировать ее и быстро устранять неполадки, — сказал он.

К примеру, с 2015 года в городе оснастили умными счетчиками более 30 тысяч жилых домов и объектов бюджетной сферы. Данные передаются автоматически. Кроме того, на текущий момент в столице действует свыше 30 цифровых проектов в сфере ЖКХ и энергетики, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также мэр рассказал, что городская система теплоснабжения является крупнейшей в мире: ее протяженность свыше 17 тысяч километров, что больше расстояния от Москвы до Южного полюса. К этой системе на ежегодной основе подключаются около 600 новых объектов.

В учебных центрах комплекса городского хозяйства готовят таких специалистов, как слесари, сварщики и газовщики. Учебные центры расположены на всех крупных предприятиях городского хозяйства. Среди них ПАО «МОЭК», где сотрудников обучают более чем по 80 программам, в том числе работе с IT-технологиями.

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