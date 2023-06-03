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Собянин рассказал о развитии районов Богородское, Гольяново, Метрогородок и Восточный

В расположенных на востоке Москвы районах Богородское, Гольяново, Метрогородок и районе Восточный проживает порядка 330 тыс. москвичей. Об их развитии на своем персональном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о развитии районов Богородское, Гольяново, Метрогородок и Восточный
© РИА Новости

«Для решения проблем и повышения качества жизни в Богородском, Гольяново, Метрогородке и Восточном реализуются крупные проекты в разных сферах. Прежде всего, речь об улучшении транспортного обслуживания. В 2016 году было открыто движение по Московскому центральному кольцу (МЦК). Пассажиров принимают станции «Белокаменная» - с выходом к Абрамцевской просеке, которая является популярным прогулочным маршрутом «Лосиного острова», «Бульвар Рокоссовского» - переход на Сокольническую линию, «Локомотив», откуда также можно пересесть на красную ветку и выйти к новому железнодорожному вокзалу «Восточный», принимающему поезда дальнего следования», - написал Сергей Собянин.

По словам мэра, «Восточный» стал десятым вокзалом Москвы и частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Черкизово». С учетом масштабного жилищного строительства, развернутого в Гольяново, этот пересадочный узел войдет в число крупнейших в столице. В рамках благоустройства территории, прилегающей к «Восточному», построили новую подъездную дорогу от ул. Амурская, что позволяет запустить маршруты общественного транспорта. Под эстакадой Московского скоростного диаметра (МСД) обустроили парковочное пространство, сделали подходы и подъезды к вокзалу от жилой застройки.

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