Собянин рассказал о развитии районов Богородское, Гольяново, Метрогородок и Восточный

«Для решения проблем и повышения качества жизни в Богородском, Гольяново, Метрогородке и Восточном реализуются крупные проекты в разных сферах. Прежде всего, речь об улучшении транспортного обслуживания. В 2016 году было открыто движение по Московскому центральному кольцу (МЦК). Пассажиров принимают станции «Белокаменная» - с выходом к Абрамцевской просеке, которая является популярным прогулочным маршрутом «Лосиного острова», «Бульвар Рокоссовского» - переход на Сокольническую линию, «Локомотив», откуда также можно пересесть на красную ветку и выйти к новому железнодорожному вокзалу «Восточный», принимающему поезда дальнего следования», - написал Сергей Собянин.