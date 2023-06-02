Музеи Московского Кремля создадут 3D-модель шапки Мономаха для выставки в Индии

Специалисты Музеев Московского Кремля работают над созданием цифровой 3D-модели шапки Мономаха, которую представят на выставке в Индии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музеев.

«Музеи Московского Кремля производят 3D-сканирование шапки Мономаха для создания ее цифровой 3D-модели», - сказали в пресс-службе.

Модель будет использована для участия в выставке «Цифровой музей G20 - культурный коридор», которая откроется в Индии в сентябре 2023 года.