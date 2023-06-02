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Уровень погодной опасности из-за грозы в Москве понизили с оранжевого до желтого

Уровень погодной опасности, ранее объявленный из-за грозы в Москве и Московской области, понижен с предпоследнего оранжевого до среднего желтого. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Уровень погодной опасности в Москве понизили до желтого
© РИА Новости

Такой уровень, согласно информации на сайте Гидрометцентра, предупреждает о потенциально опасных метеоусловиях, тогда как более высокий - оранжевый - символизирует опасную погоду с имеющейся вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. "Местами гроза с градом, период предупреждения до 21:00 мск 2 июня, при грозе порывы [ветра] 15-20 м/с, период предупреждения до 21:00 мск 2 июня", - отмечают синоптики.

Далее, согласно их прогнозам, отдельных оповещений о погоде не требуется.

Ранее столичная мэрия также предупредила горожан о непогоде и призвала жителей не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Как ожидается, в ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов. Ветер будет дуть южный, с переходом на северо-западный, со скоростью 6-11 м/с.

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