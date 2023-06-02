Собянин открыл станцию «Площадь трех вокзалов» по окончании второго этапа реконструкции
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли станцию «Площадь трех вокзалов» после завершения второго этапа реконструкции, а также осмотрели итоги работ на участке «Площадь трех вокзалов» - «Курская» будущего МЦД-4, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Вспоминаю 2019 год. Мы с Олегом Валентиновичем (обращение к Белозерову - прим. Агентства «Москва») обсуждали проект реконструкции «Площади трех вокзалов», связку между «Каланчевской» (бывшее название станции «Площадь трех вокзалов» - прим. Агентства «Москва») и Курским вокзалом, и по правде говоря, очень долго не могли решиться на этот проект и не могли прийти к заключению, когда он будет реализован. Самые ближайшие сроки, которые нам называли строители - это был 2025 год в лучшем случае. По любым меркам это один из самых сложных проектов реконструкции железнодорожной инфраструктуры внутри города. Я думаю, самый сложный за всю историю Москвы, и я думаю, что один из самых сложных в мире. Сделали. На полтора года раньше срока. Проложены новые пути, построен, по сути, новый вокзал, построено три эстакады, три путепровода. И все это - в центре города, без перекрытия движения поездов, метрополитена, автомобильного движения», - сказал Собянин.
Он добавил, что завершение реконструкции на этих объектах дает полную уверенность в том, что МЦД-4 будет запущен уже в текущем году.
«И сегодня это дает полную уверенность, что проект МЦД-4 будет запущен уже в этом году, будут поезда ходить с интервалом в три минуты. И мы уже восстановили движение МЦД-2, который ходил по ограниченному графику в связи с реконструкцией. Так что поздравляю всех с этим большим событием», - отметил мэр.
По его словам, РЖД совершили подвиг, реализовав этот проект.
В свою очередь Олег Белозеров сообщил, что модернизация участка позволила организовать параллельное движение поездов МЦД-2 и МЦД-4 с интервалом порядка трех минут в часы пик, и в этом уникальность этого проекта для горожан.
«Вроде бы всего 4 км, но почти 2 км шумозащитных экранов и подпорных стен. Подпорные стены - 10 м. Более того, укреплялись и здания», - добавил Белозеров.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, благодаря модернизации двух существующих и строительству третьего и четвертого главных путей пропускная способность участка «Площадь трех вокзалов» - «Курская» была увеличена более чем в два раза - до 22 пар поездов в час.
В рамках работ была выполнена реконструкция существующих первого и второго главных путей, строительство новых главных путей (16,5 км новых путей в общем), строительство трех железнодорожных эстакад, реконструкция трех автомобильных путепроводов на ул. Новая Басманная, Старая Басманная и Казакова, а также пешеходного перехода в Хомутовском тупике.
Кроме того, было предусмотрено создание 1,86 км подпорных стен, установка шумозащитных экранов, укладка полностью бесстыковых путей на специальном основании с виброизолирующими подбалластными матами, замена окон в окружающих жилых домах на шумозащитные. В результате реализации этих мер уровень шумового воздействия снизится на 40%.
Станция «Площадь трех вокзалов» была построена заново, включая платформы МЦД-2 и МЦД-4 с общим пассажирским терминалом. В июле 2022 года была открыта островная платформа МЦД-2 с навесом на всю длину и первая очередь пассажирского вестибюля. В июне 2023 года было завершено строительство второй платформы МЦД-4, а также открыта западная часть пассажирского вестибюля. Пассажиропоток станции составляет порядка 350 тыс. человек в сутки с перспективой роста до 650 тыс. к 2030 году.