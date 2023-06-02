Собянин открыл станцию «Площадь трех вокзалов»

«Вспоминаю 2019 год. Мы с Олегом Валентиновичем (обращение к Белозерову - прим. Агентства «Москва») обсуждали проект реконструкции «Площади трех вокзалов», связку между «Каланчевской» (бывшее название станции «Площадь трех вокзалов» - прим. Агентства «Москва») и Курским вокзалом, и по правде говоря, очень долго не могли решиться на этот проект и не могли прийти к заключению, когда он будет реализован. Самые ближайшие сроки, которые нам называли строители - это был 2025 год в лучшем случае. По любым меркам это один из самых сложных проектов реконструкции железнодорожной инфраструктуры внутри города. Я думаю, самый сложный за всю историю Москвы, и я думаю, что один из самых сложных в мире. Сделали. На полтора года раньше срока. Проложены новые пути, построен, по сути, новый вокзал, построено три эстакады, три путепровода. И все это - в центре города, без перекрытия движения поездов, метрополитена, автомобильного движения», - сказал Собянин.