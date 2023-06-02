Москвичей предупредили о сильном ветре и ливне в столице

В ближайшие часы в Москве ожидается резкое ухудшение погоды, которое продлится до 21:00 пятницы, 2 июня. Согласно прогнозам синоптиков, в городе пройдут дожди, ливни, грозы и усилится ветер. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

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Ливни и грозы пройдут в столице местами. Ожидается, что в городе будет дуть сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду

— Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

Синоптик Михаил Леус рассказал, что во второй половине дня пятницы Москва будет ощущать влияние циклона и связанного с ним холодного атмосферного фронта.

В столичном регионе может ухудшиться погода, что связано с адвекцией холодного воздуха. Об этом в среду, 31 мая, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.