Пешеходный аттракцион «Лента Мебиуса» открылся на ВДНХ

В Москве состоялась церемония вручения грантов мэра Москвы ученикам творческих школ и колледжей за успехи в сфере культуры и искусства. Мероприятие было организовано в Зеленом театре ВДНХ. Лауреатом I степени в номинации «Гитара» стал учащийся Детской музыкальной школы им. Грига Иван Копылов. Преподавателем юноши является Людмила Репман. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, всего лауреатами стали 99 одаренных детей из разных культурных учреждений города. Гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства вручают ежегодно в целях развития творческих способностей, поощрения и поддержки одаренных детей и молодежи в возрасте от семи до 20 лет, учащихся школ и колледжей в области искусства. Церемония проходит с 2015 года, грантовый фонд составляет 3,74 миллиона рублей. -- Фото: mos.ru