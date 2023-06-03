Пешеходный аттракцион «Лента Мебиуса» открылся на ВДНХ

— «Лента Мебиуса» — уникальный арт-объект, ландшафтный аттракцион на территории выставки, аналогов которому не существует как в стране, так и в мире. Уверен, что новое прогулочное пространство станет важной точкой притяжения, местом, где обязательно нужно побывать при посещении ВДНХ, — сказал он.