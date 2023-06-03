Пешеходный аттракцион «Лента Мебиуса» открылся на ВДНХ
Аттракцион «Лента Мебиуса» открылся в ландшафтном парке «Природа культивируемая» на ВДНХ. Об этом в субботу, 3 июня, сообщил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.
— «Лента Мебиуса» — уникальный арт-объект, ландшафтный аттракцион на территории выставки, аналогов которому не существует как в стране, так и в мире. Уверен, что новое прогулочное пространство станет важной точкой притяжения, местом, где обязательно нужно побывать при посещении ВДНХ, — сказал он.
Это непрерывный пешеходный маршрут, проходящий по несущей конструкции. Пешеходная тропа в сверкающем металлическом коробе окружена растениями сада пяти чувств, передает официальный сайт мэра Москвы.
Кроме того, в Москве стартовал новый сезон Зеленого театра на ВДНХ. Он начался с церемонии награждения лауреатов конкурса на получение грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства 2023 года.
В туристическом сервисе Russpass появились новые автомобильные маршруты по Москве. Первый маршрут — «Москва — город кино» — начинается на ВДНХ, где находится Центральный музей кино.