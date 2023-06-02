Москвичей ожидают восьмибалльные пробки

«Во второй половине дня загруженность дорог может вырасти до восьми баллов. Сегодня час пик начнется раньше — около 16:00, просим выезжать до него или отложить поездки на более позднее время — после 19:00. Или воспользоваться городским транспортом», — говорится в сообщении.