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Синоптик: Москва попала в «холодный мешок» до конца недели

Температура воздуха в столице будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Синоптик: Москва попала в «холодный мешок» до конца недели
© РИА Новости

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.

«Большого тепла ждать до конца следующей недели не приходится. Всплеск тепла ожидается только в среду, когда будет 20 и 22 градуса выше нуля. В остальном от 17 до 19 градусов тепла в дневные часы. У нас 15-17 градусов в воскресенье, но без осадков, небольшие дожди и 17-19 градусов в понедельник и вторник. Это на 2-3 градуса ниже обычной температуры для этого времени года. Пока мы из этого холодного мешка никак не выберемся до конца этой недели».

В среду ожидается +20°C…+22°C, в четверг и пятницу будет дождливая погода, температура воздуха составит +17°C…+19°C, добавил Шувалов.

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