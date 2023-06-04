Синоптик: Москва попала в «холодный мешок» до конца недели

«Большого тепла ждать до конца следующей недели не приходится. Всплеск тепла ожидается только в среду, когда будет 20 и 22 градуса выше нуля. В остальном от 17 до 19 градусов тепла в дневные часы. У нас 15-17 градусов в воскресенье, но без осадков, небольшие дожди и 17-19 градусов в понедельник и вторник. Это на 2-3 градуса ниже обычной температуры для этого времени года. Пока мы из этого холодного мешка никак не выберемся до конца этой недели».