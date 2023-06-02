Более 40 км пути обновят на Большом кольце МЖД до конца года

Более 40 км пути будет обновлено на Большом кольце Московской железной дороги (МЖД) в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

«В ходе ремонтно-путевой кампании на Большом кольце МЖД будет обновлено 41,3 км пути, уложено 10 новых стрелочных переводов. В условиях увеличения в столичном регионе городских и пригородных пассажирских перевозок БМО (Большая Московская окружная железная дорога - прим. Агентства «Москва») обеспечивает транзит грузов в обход Москвы. Наиболее значительные объемы работ запланированы на перегонах: Санино - Орехово-Зуево, Малино - Яганово, Наугольный - пост 81 км и на крупнейших сортировочных станциях «Орехово-Зуево», «Бекасово-Сортировочное», - говорится в сообщении.

Как уточняется, параллельно на станции «Орехово-Зуево» ведется реконструкция в грузовом парке станции в целях увеличения его перерабатывающей способности и перераспределения грузовых потоков со станций, расположенных в Москве.

Как добавили в пресс-службе, для усиления грузового каркаса МЖД продолжается развитие северной части БМО с укладкой второго главного пути и реконструкцией пассажирской инфраструктуры. В настоящее время работы развернуты на перегоне Костино - Иванцево, где всего будет уложено 34,4 км нового пути.