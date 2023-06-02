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Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в выходные

В предстоящие выходные, 3 и 4 июня, в Москве ожидается неустойчивая погода, которая продлится до 10 июня. Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в выходные
© портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Синоптик поделился, что погода не будет сильно радовать жителей и гостей Москвы.

"Числа до 10 июня такая погода будет – неустойчивая. Сегодня тепло, до 26 градусов. Днем ждем прохождения холодного фронта. Ночью может быть гроза. Температура завтра понизится до 14–15 градусов", – поделился Цыганков.

Вместе с этим он добавил, что в ночь на воскресенье, 4 июня, в низких местах прогнозируются заморозки и температура понизится до -1 градуса. Днем столбики термометров покажут до 18 градусов. Синоптик выразил уверенность, что на следующей неделе погода станет теплее.

Сейчас в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности из-за грозы и шквалистого ветра. Предупреждение будет активно с 13:00 до 21:00 2 июня.

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