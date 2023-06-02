Названо число избирателей в Москве

"На прошлых выборах мэра в 2018 году явка превысила 30%. Но, к примеру, в прошлом году благодаря электронному голосованию и электронному списку избирателей явка была высокой - почти 34%. Мы даже сами не ожидали, что столько человек примет участие в выборах муниципальных депутатов, более 2,4 млн москвичей. Выборы мэра, как показывает практика, это всегда те выборы в Москве, которые вызывают наибольший интерес. Ожидаем, что людей придет больше, даже уверен в этом. Благодаря новым технологиям, применяемым в последние несколько лет, доля молодежи от общего числа участников голосования также растет", - заключил он.