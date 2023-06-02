Выборы мэра Москвы предложили провести 10 сентября
В Московскую городскую думу внесен проект постановления о назначении выборов мэра столицы, предлагается избрать днем голосования 10 сентября. Документ опубликован на сайте законодательного органа.
Согласно действующему законодательству, заксобрание должно назначить выборы не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
Как отмечается, в пояснительной записке, в соответствии с законодательством днем голосования является второе воскресенье сентября года.
«Назначить выборы Мэра Москвы на 10 сентября 2023 года», — предлагается в документе.
Ранее «Парламентская газета» разбиралась, кто может стать новым мэром Москвы. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден Мосгордумой на должность в октябре 2010 года. Затем его дважды переизбирали. В 2013 году он набрал 51,37 процента голосов, а в 2018 году — 70,17 процента. Летом 2023 года, согласно закону, Собянин вправе выдвинуть свою кандидатуру еще раз.