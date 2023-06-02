$80.88-0.0987.10+0.52

Музей «Г.О.Р.А.» проведет семейный праздник в честь первых летних выходных

В первый выходной лета, 3 июня, в музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» пройдет бесплатный семейный праздник «Лето на Горе». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Музея Победы в пятницу, 2 июня.

Музей «Г.О.Р.А.» проведет семейный праздник в честь первых летних выходных
© вечерняя москва

Участниками бесплатной праздничной программы могут стать все желающие. На главной сцене музея гостей ждет праздничная программа «Вместе мы — Россия». Перед посетителями выступят группа студии барабанщиц Дома народного творчества и вокальный коллектив «Звездный час».

Гостям летнего кинотеатра покажут документальный сериал «География детства», состоящий из четырех частей. Также посетители смогут увидеть фильм «Чучело» 1983 года. Картина расскажет о шестикласснице, столкнувшейся с травлей со стороны одноклассников.

Столичный Музей Победы 1 июня пригласил юных гостей на экскурсию «Маленькие герои войны». Вместе с экскурсоводами ее провели певица и актриса Виктория Дайнеко и телеведущая Марина Ким.

Кроме того, для юных жителей столицы подготовили обширную программу летних развлечений. Так, в парке «Ходынское поле» и этнографической деревне Бибирево гостям предложат посетить занятия по бразильской спортивной гимнастике.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий