Музей «Г.О.Р.А.» проведет семейный праздник в честь первых летних выходных

В первый выходной лета, 3 июня, в музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» пройдет бесплатный семейный праздник «Лето на Горе». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Музея Победы в пятницу, 2 июня.

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Участниками бесплатной праздничной программы могут стать все желающие. На главной сцене музея гостей ждет праздничная программа «Вместе мы — Россия». Перед посетителями выступят группа студии барабанщиц Дома народного творчества и вокальный коллектив «Звездный час».

Гостям летнего кинотеатра покажут документальный сериал «География детства», состоящий из четырех частей. Также посетители смогут увидеть фильм «Чучело» 1983 года. Картина расскажет о шестикласснице, столкнувшейся с травлей со стороны одноклассников.

Столичный Музей Победы 1 июня пригласил юных гостей на экскурсию «Маленькие герои войны». Вместе с экскурсоводами ее провели певица и актриса Виктория Дайнеко и телеведущая Марина Ким.