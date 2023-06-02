Собянин рассказал о работе московских водолазов

Столичные водолазы следят за состоянием природных и искусственных водоемов, а также гидротехнических сооружений в Москве. Об их работе рассказал Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, в столице функционируют три водолазные службы: Управление водолазных работ "Мосводостока", водолазная служба "Мосводоканал" и Московская городская поисково-спасательная служба.
Мэр города уточнил, что в обязанности специалистов входит прочистка коллекторов, канализации и системы водоотведения. Кроме того, они должны внимательно следить за состоянием огромных очистных сооружений. Также водолазы проводят работы по очистке и углублению дна и обследуют рыбозащитные сооружения.
Собянин обратил внимание на то, что московские водолазы – профессионалы в своем деле, они знают водные объекты и их особенности. Столичные водоемы, как правило, илистые, что создает плохую видимость, при которой специалисты вынуждены работать практически вслепую.