$80.97-0.0386.58+0.08

Собянин рассказал о работе московских водолазов

Столичные водолазы следят за состоянием природных и искусственных водоемов, а также гидротехнических сооружений в Москве. Об их работе рассказал Сергей Собянин.

Собянин рассказал о работе московских водолазов
© Москва 24/Антон Великжанин

Как отметил градоначальник, в столице функционируют три водолазные службы: Управление водолазных работ "Мосводостока", водолазная служба "Мосводоканал" и Московская городская поисково-спасательная служба.

Мэр города уточнил, что в обязанности специалистов входит прочистка коллекторов, канализации и системы водоотведения. Кроме того, они должны внимательно следить за состоянием огромных очистных сооружений. Также водолазы проводят работы по очистке и углублению дна и обследуют рыбозащитные сооружения.

Собянин обратил внимание на то, что московские водолазы – профессионалы в своем деле, они знают водные объекты и их особенности. Столичные водоемы, как правило, илистые, что создает плохую видимость, при которой специалисты вынуждены работать практически вслепую.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий