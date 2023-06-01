Перечислены главные плюсы Московского скоростного диаметра

Кроме того, жители близлежащих районов могут экономить до 12 минут на поездки. Например, время в пути из Ховрина до Измайлово сократилось на 12 минут, а до Вешняков — на восемь минут. Из Бабушкинского района до Ховрина дорога теперь занимает меньше на десять минут, а из Ярославского до Тимирязевского — на девять минут. На 20-45 процентов стало быстрее добраться до аэропорта Шереметьево из некоторых районов на востоке и северо-востоке столицы.