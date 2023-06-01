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Перечислены главные плюсы Московского скоростного диаметра

Главные плюсы Московского скоростного диаметра (МСД), по открытой в 2022 году Северо-Восточной хорде которого проезжают более 300 тысяч машин в сутки, назвал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Перечислены главные плюсы Московского скоростного диаметра
© Мослента

Так, бессветофорная автомагистраль разгрузила кольцевые дороги: на участках МКАД стало на 15 процентов меньше машин, а на ТТК — на 13 процентов.

Кроме того, жители близлежащих районов могут экономить до 12 минут на поездки. Например, время в пути из Ховрина до Измайлово сократилось на 12 минут, а до Вешняков — на восемь минут. Из Бабушкинского района до Ховрина дорога теперь занимает меньше на десять минут, а из Ярославского до Тимирязевского — на девять минут. На 20-45 процентов стало быстрее добраться до аэропорта Шереметьево из некоторых районов на востоке и северо-востоке столицы.

Ранее Собянин заявил о росте средней скорости движения на МКАД.

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