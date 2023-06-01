В первый летний месяц в российской столице не ожидается жаркой погоды, температура будет в пределах нормы, рассказала радиостанции «Говорит Москва» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, средняя температура воздуха в июне будет составлять 16-17 градусов тепла.

«По предварительному прогнозу, ждать жаркие дни в июне не стоит. Температура воздуха будет близка к норме, то есть плюс-минус один градус аномалии, это около климатической нормы», - пояснила Позднякова.

При этом в первой половине лета воздух может прогреться не более чем до 23 градусов. Осадки также ожидаются в пределах нормы.