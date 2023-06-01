Москвичам рассказали о погоде в июне
В первый летний месяц в российской столице не ожидается жаркой погоды, температура будет в пределах нормы, рассказала радиостанции «Говорит Москва» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, средняя температура воздуха в июне будет составлять 16-17 градусов тепла.
«По предварительному прогнозу, ждать жаркие дни в июне не стоит. Температура воздуха будет близка к норме, то есть плюс-минус один градус аномалии, это около климатической нормы», - пояснила Позднякова.
При этом в первой половине лета воздух может прогреться не более чем до 23 градусов. Осадки также ожидаются в пределах нормы.
Ранее Татьяна Позднякова рассказывала, что летом средняя температура воздуха составит 20-25 градусов тепла, что соответствует климатической норме. 30-градусную жару стоит ожидать не ранее июля.