В Метеобюро Москвы рассказали о погоде в июне

«По предварительному прогнозу, ждать жаркие дни в июне не стоит. Температура воздуха будет близка к норме, то есть плюс-минус один градус аномалии, это около климатической нормы. Среднемесячная температура в середине июня будет в пределах 16-17 градусов, не более того. В течение июня незначительно от первого до последнего числа вырастает средняя температура. Преобладающая температура, во всяком случае, в первой половине лета будет в пределах 18-23 градусов, не более того. Что касается количества осадков, оно будет близко к норме».