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В Метеобюро Москвы рассказали о погоде в июне

Не стоит ожидать жары в первый месяц лета, температура будет в пределах климатической нормы. Она составит 16-17 градусов тепла. В первой половине лета термометры прогреются до 23 градусов.

В Метеобюро Москвы рассказали о погоде в июне
© РИА Новости

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«По предварительному прогнозу, ждать жаркие дни в июне не стоит. Температура воздуха будет близка к норме, то есть плюс-минус один градус аномалии, это около климатической нормы. Среднемесячная температура в середине июня будет в пределах 16-17 градусов, не более того. В течение июня незначительно от первого до последнего числа вырастает средняя температура. Преобладающая температура, во всяком случае, в первой половине лета будет в пределах 18-23 градусов, не более того. Что касается количества осадков, оно будет близко к норме».

Ранее в метеобюро назвали сроки прихода в Москву 30-градусной жары. Специалист Татьяна Позднякова рассказала, что такие температуры ожидаются не ранее июля.

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