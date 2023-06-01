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Расширенная выставка картин Ильи Кабакова откроется в Новой Третьяковке 6 июня

В Новой Третьяковке 6 июня откроется расширенная выставка работ художника Ильи Кабакова. Об этом сообщила пресс-служба галереи.

Расширенная выставка картин Ильи Кабакова откроется в Новой Третьяковке 6 июня
© РИА Новости

«Небольшой зал Ильи Кабакова в Новой Третьяковке представляет один из альбомов из серии «Десять персонажей» - «Полетевший Комаров», картину-стенд «Все о нем (Ответы экспериментальной группы)», авторские повторения двух ранних работ «Бердянская коса» и «Человек и домик», а также соединяющую живопись с реальной одеждой картину-инсталляцию «Горное озеро». В центре внимания всех этих произведений - «маленький человек» Кабакова, занявший прочное место в истории не только русского, но и мирового искусства», - рассказали в пресс-службе.

Выставка будет работать до 30 сентября.

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