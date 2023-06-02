Жителей Москвы предупредили о дождях и грозах 2 июня

Дожди, грозы и до +24°C прогнозируется в Москве в пятницу, 2 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую.

© Газета.ru

«Сегодня в Москве переменная облачность, во второй половине дня кратковременные дожди, возможны грозы. Максимальная температура в Москве +22...+24°C, в Подмосковье +20...+25°C. Ветер южный, 3-8 метров в секунду...» — уточнила Котилевская.

При этом во второй половине дня ожидается порывистый ветер.

В течение последнего буднего дня атмосферное давление упадет слабо и к вечеру достигнет 742 мм рт. ст.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова уточняла, что жары москвичам придется ждать до июля.