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Прогноз погоды: Жителям Москвы пообещали в пятницу дождливую погоду

Дожди, грозы и до +24°C прогнозируется в Москве в пятницу, 2 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую.

Жителей Москвы предупредили о дождях и грозах 2 июня
© Газета.ru

«Сегодня в Москве переменная облачность, во второй половине дня кратковременные дожди, возможны грозы. Максимальная температура в Москве +22...+24°C, в Подмосковье +20...+25°C. Ветер южный, 3-8 метров в секунду...» — уточнила Котилевская.

При этом во второй половине дня ожидается порывистый ветер.

В течение последнего буднего дня атмосферное давление упадет слабо и к вечеру достигнет 742 мм рт. ст.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова уточняла, что жары москвичам придется ждать до июля.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что летняя температура в Москве и Московской области будет находиться в диапазоне +21...+26°C. По его прогнозам, аномальная жара жителей столичного региона не ожидает.

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