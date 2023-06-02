Жителей Москвы предупредили о дождях и грозах 2 июня

Дожди, грозы и до +24°C прогнозируется в Москве в пятницу, 2 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую.
«Сегодня в Москве переменная облачность, во второй половине дня кратковременные дожди, возможны грозы. Максимальная температура в Москве +22...+24°C, в Подмосковье +20...+25°C. Ветер южный, 3-8 метров в секунду...» — уточнила Котилевская.
При этом во второй половине дня ожидается порывистый ветер.
В течение последнего буднего дня атмосферное давление упадет слабо и к вечеру достигнет 742 мм рт. ст.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова уточняла, что жары москвичам придется ждать до июля.
До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что летняя температура в Москве и Московской области будет находиться в диапазоне +21...+26°C. По его прогнозам, аномальная жара жителей столичного региона не ожидает.