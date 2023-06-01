Московское метро поздравило пассажиров с Днем защиты детей голосами персонажей мультфильмов

«Мы участвуем в важных городских событиях и государственных праздниках по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В День защиты детей свои поздравления для маленьких пассажиров метро записали персонажи мультфильмов, артисты Детского музыкального театра юного актера и воспитанники проекта «Навигаторы детства». Поздравляем юных москвичей и их родителей с праздником», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.