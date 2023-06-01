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Московское метро поздравило пассажиров с Днем защиты детей голосами персонажей мультфильмов

Московский метрополитен в День защиты детей организовал трансляцию поздравлений, записанных юными актерами и чтецами, а также голосами персонажей мультфильмов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Московское метро поздравило пассажиров с Днем защиты детей голосами персонажей мультфильмов
© РИА Новости

«Мы участвуем в важных городских событиях и государственных праздниках по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В День защиты детей свои поздравления для маленьких пассажиров метро записали персонажи мультфильмов, артисты Детского музыкального театра юного актера и воспитанники проекта «Навигаторы детства». Поздравляем юных москвичей и их родителей с праздником», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее «Известия» сообщали, что тематические транспортные карты «Тройка» с изображениями персонажей из мультсериала «Смешарики» появились в продаже в столичном метро.

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