Московское метро поздравило пассажиров с Днем защиты детей голосами персонажей мультфильмов
Московский метрополитен в День защиты детей организовал трансляцию поздравлений, записанных юными актерами и чтецами, а также голосами персонажей мультфильмов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Мы участвуем в важных городских событиях и государственных праздниках по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В День защиты детей свои поздравления для маленьких пассажиров метро записали персонажи мультфильмов, артисты Детского музыкального театра юного актера и воспитанники проекта «Навигаторы детства». Поздравляем юных москвичей и их родителей с праздником», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Ранее «Известия» сообщали, что тематические транспортные карты «Тройка» с изображениями персонажей из мультсериала «Смешарики» появились в продаже в столичном метро.