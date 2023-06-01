«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье

В столице гроза с градом и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду ожидается с 13:00 до 21:00 пятницы, 2 июня. В области период предупреждения действует с 9:00 до 21:00 2 июня. С 21:00 пятницы до 11:00 субботы, 3 июня, погодных опасностей в Москве и Подмосковье не предвидится.