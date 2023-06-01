«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье

Об объявленном в Москве и Подмосковье «оранжевом» уровне погодной опасности из-за ветра, грозы и града предупреждает Гидрометцентр России.
В столице гроза с градом и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду ожидается с 13:00 до 21:00 пятницы, 2 июня. В области период предупреждения действует с 9:00 до 21:00 2 июня. С 21:00 пятницы до 11:00 субботы, 3 июня, погодных опасностей в Москве и Подмосковье не предвидится.
По данным ГУ МЧС России по Московской области, в ночь на пятницу погода будет облачной с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха составит 5-10 градусов тепла, южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.
Днем 2 июня ожидается кратковременный дождь, местами гроза и град. Температура воздуха поднимется до 18-26 градусов выше нуля.
«Ветер южной четверти с переходом на северо-западный — 6-11 метров в секунду, при грозе будут порывы до 15-20 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков — 0,3-14 миллиметров. Атмосферное давление составит 743-746 миллиметров ртутного столба», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасной погоде в Подмосковье.