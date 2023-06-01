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Три мостовых сооружения отремонтируют в ТиНАО

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к текущему ремонту трех мостовых сооружений, расположенных на Киевском шоссе в Троицком и Новомосковском административных округах столицы. Об этом сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

Три мостовых сооружения отремонтируют в ТиНАО
© РИА Новости

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования и при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В настоящее время стартовал ремонт моста Незнайка на 36-м км Киевского шоссе, моста через реку Ликову на 29-м км и путепровода Московский - Рассказовка на 26-м км", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что работы проводятся в круглосуточном режиме. На время ремонта движение транспорта полностью закрывать не будут, планируется поэтапное перекрытие по одной полосе в каждом направлении.

"На всех сооружениях частично или полностью заменим гидроизоляцию, устраним протечки в подмостовых пространствах, на финальном этапе обновим асфальтобетонное покрытие проезжей части и нанесем разметку. Ремонт поможет устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию мостов и путепровода", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта. В этом году текущий ремонт запланирован на 13 мостовых сооружениях.

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