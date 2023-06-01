Три мостовых сооружения отремонтируют в ТиНАО

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования и при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В настоящее время стартовал ремонт моста Незнайка на 36-м км Киевского шоссе, моста через реку Ликову на 29-м км и путепровода Московский - Рассказовка на 26-м км", - сказал Бирюков.