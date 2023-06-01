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Московским школьникам показали самый большой в мире вертолет

В преддверии Дня защиты детей Московский авиацентр провел для столичных школьников экскурсию. Дети увидели самый большой в мире вертолет Ми-26Т, винтокрылые машины среднего класса-Ка-32 и санитарные ВК117С-2.

Московским школьникам показали самый большой в мире вертолет
© Моя Москва.онлайн

Школьника показали, как работают медицинские и пожарные вертолеты. Специалисты авиацентра продемонстрировали грузовой отсек вертолёта и медицинское оснащение санитарного судна. Детям показали, как происходит слив воды или пены при тушении пожаров. Самые смелые смогли попробовать на себе роль пилота и штурмана и посидели в кресле командира экипажа.

Детям рассказали о профессии спасателей. А в ходе экскурсии школьникам напомнили о правилах безопасности в быту и на отдыхе.

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