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Сергей Собянин рассказал о работе московского проекта «Давай ДруЖИТЬ»

Проект «Давай ДруЖИТЬ» за время своей работы помог исполнить свыше 150 желаний различных детей. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о работе московского проекта «Давай ДруЖИТЬ»
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— Столичный проект «Давай ДруЖИТЬ» за 2,5 года помог исполнить больше 150 желаний детей-сирот, ребят с инвалидностью и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — сказал он.

К примеру, для 10-летнего Льва лучшим подарком стал мастер-класс от известного шеф-повара Константина Ивлева. Для участия в проекте нужно заполнить специальную форму на сайте dobrayamoskva.ru, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно глава города Сергей Собянин рассказал, что с 19 июня по 11 августа в столице пройдет один из спецпроектов «Лета в новом формате» — «Стажировки» для подростков 14–18 лет. Стажировки будут проводить в три потока по 20 дней каждый.

Кроме того, для юных жителей столицы подготовили обширную программу летних развлечений. Так, в парке «Ходынское поле» и этнографической деревне Бибирево гостям предложат посетить занятия по бразильской спортивной гимнастике.

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