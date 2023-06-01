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Пользователи «Тройки» теперь могут бесплатно взять велосипед напрокат

Взять велосипед напрокат бесплатно с четверга, 1 июня, теперь могут москвичи, пользующиеся записанным на «Тройку» проездным билетом «Единый» на 30, 90 или 365 дней. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Пользователи «Тройки» теперь могут бесплатно взять велосипед напрокат
© Мослента

Для участия в акции «Тройку» необходимо привязать в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Горожане смогут без оплаты совершать 30-минутные поездки на велосипедах Велобайка. Исключения составят электровелосипеды версии 2.0.

Кроме того, заммэра Максим Ликсутов сообщил, что скоро бонусные поездки появятся и у обладателей карт учащихся. Подробнее можно узнать на сайте организаторов.

Ранее стало известно о планах по выпуску отечественного велосипеда на заводе «Москвич».

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