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Площадь офисного здания в Красносельском районе увеличат вдвое при реконструкции

Инвестор проведет реконструкцию офисного здания в Красносельском районе Москвы, сообщила пресс-служба комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Площадь офисного здания в Красносельском районе увеличат вдвое при реконструкции
© РИА Новости

«Инвестор реконструирует офисное здание в Красносельском районе. Объект расположен по адресу: Каланчевский тупик, земельный участок 3/5/1 (ЦАО)», - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, которую цитирует пресс-служба, в настоящее время площадь здания составляет 653 кв. м. «После проведения работ по реконструкции площадь здания увеличится. Суммарная поэтажная площадь объекта составит более 1 тыс. 300 кв. м», - отметила она. Глава ведомства добавила, что после завершения реконструкции функциональное назначение здания не поменяется. В нем будут располагаться офисы.

«Одна из главных задач, которая ставится мэром Москвы Сергеем Собяниным перед городом и застройщиками, - это создание новых рабочих мест. Реконструкция и расширение данного офисного здания позволит дополнительно создать новые рабочие места и значительно улучшить условия труда», - заключила Пятова.

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