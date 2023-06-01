Площадь офисного здания в Красносельском районе увеличат вдвое при реконструкции

Инвестор проведет реконструкцию офисного здания в Красносельском районе Москвы , сообщила пресс-служба комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, которую цитирует пресс-служба, в настоящее время площадь здания составляет 653 кв. м. «После проведения работ по реконструкции площадь здания увеличится. Суммарная поэтажная площадь объекта составит более 1 тыс. 300 кв. м», - отметила она. Глава ведомства добавила, что после завершения реконструкции функциональное назначение здания не поменяется. В нем будут располагаться офисы.