Собянин: все восстановительные работы в эвакуированных домах полностью завершены

Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в домах, поврежденных БПЛА, завершились восстановительные работы и жители вернулись в квартиры. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, специалисты в первую очередь были поставлены окна, чтобы люди могли вернуться домой как можно скорее. Также были проведены работы по ремонту инженерных коммуникаций и замене поврежденных элементов в квартирах и подъездах.

Собянин также уточнил, что были обследованы конструкции пострадавших домов, чтобы выявить возможные скрытые нарушения. Мэр добавил, что все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно. Также градоначальник поблагодарил сотрудников городских служб за оперативную работу.