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Жители пострадавших от БПЛА домов в Москве, вернулись в квартиры

Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в домах, поврежденных БПЛА, завершились восстановительные работы и жители вернулись в квартиры. Об этом пишет РИА Новости.

Собянин: все восстановительные работы в эвакуированных домах полностью завершены
© РИА Новости

По его словам, специалисты в первую очередь были поставлены окна, чтобы люди могли вернуться домой как можно скорее. Также были проведены работы по ремонту инженерных коммуникаций и замене поврежденных элементов в квартирах и подъездах.

Собянин также уточнил, что были обследованы конструкции пострадавших домов, чтобы выявить возможные скрытые нарушения. Мэр добавил, что все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно. Также градоначальник поблагодарил сотрудников городских служб за оперативную работу.

Напомним, во вторник утром на Москву была совершена атаки беспилотниками. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. В результате пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Следственными службами возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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