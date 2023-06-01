Собянин: все восстановительные работы в эвакуированных домах полностью завершены

Жители пострадавших от БПЛА домов в Москве, вернулись в квартиры
Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в домах, поврежденных БПЛА, завершились восстановительные работы и жители вернулись в квартиры. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, специалисты в первую очередь были поставлены окна, чтобы люди могли вернуться домой как можно скорее. Также были проведены работы по ремонту инженерных коммуникаций и замене поврежденных элементов в квартирах и подъездах.
Собянин также уточнил, что были обследованы конструкции пострадавших домов, чтобы выявить возможные скрытые нарушения. Мэр добавил, что все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно. Также градоначальник поблагодарил сотрудников городских служб за оперативную работу.
Напомним, во вторник утром на Москву была совершена атаки беспилотниками. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. В результате пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Следственными службами возбуждено уголовное дело по статье о теракте.